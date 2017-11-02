‘Atmosfer bizi olumlu etkiledi’
Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, iyi oynadıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyleyerek, "Çok istekli ve baskılı oynadık. 2 gol fırsatı yakaladık ancak değerlendiremedik. Bunun için de üzgünüm" dedi. Vodafone Park'taki atmosferin kendilerini olumlu etkilediğini vurgulayan Jardim, "Buradaki atmosfer oyuncularımı çok etkiledi. Böyle büyük atmosfer, oyuncularıma pozitif etkide bulundu. İyi oyunda seyircinin çok büyük katkısı oldu" diye konuştu.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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