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Haberler Rizespor Çaykur Rizespor Mame Mor Faye'yi Erokspor'a kiraladığını duyurdu

Çaykur Rizespor Mame Mor Faye'yi Erokspor'a kiraladığını duyurdu

Çaykur Rizespor, Mame Mor Faye’yi 2025-26 sezonunun sonuna kadar 1'inci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiraladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 18:36
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Çaykur Rizespor Mame Mor Faye'yi Erokspor'a kiraladığını duyurdu

Çaykur Rizespor, Senegalli forvet Mame Mor Faye'yi, 2025-26 sezonunun sonuna kadar 1'inci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiralandığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon yine Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma terleten Mame Mor Faye, çıktığı 23 maçın 15'inde ilk 11'de yer alırken 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Yeşil-Mavili ekibin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Faye'ye sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" İfadelerine yer verildi.

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