Haberler Rizespor 3 puanı 3 golle aldı

3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'de en son galibiyetini 25 Ocak'ta Trabzonspor'u yenerek alan Çaykur Rizespor'un 6 maç süren 3 puan hasreti dün Kayserispor karşısında sona erdi. Burak Yılmaz yönetiminde çıkışa geçen rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle deviren Atmacalara zaferi; Shelvey, Zeqiri ve Varesanovic getirdi. Puanını 39'a çıkaran Karadeniz ekibi, ligde 6. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 35 puanda ve 10. basamakta kaldı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 06:50
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3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'de en son galibiyetini 25 Ocak'ta Trabzonspor'u yenerek alan Çaykur Rizespor'un 6 maç süren 3 puan hasreti dün Kayserispor karşısında sona erdi. Burak Yılmaz yönetiminde çıkışa geçen rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle deviren Atmacalara zaferi; Shelvey, Zeqiri ve Varesanovic getirdi. Puanını 39'a çıkaran Karadeniz ekibi, ligde 6. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 35 puanda ve 10. basamakta kaldı.

KENDİMİZE GELDİK

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, Kayserispor galibiyetinin ardından şunları söyledi: "6 maç sonra kazanmak mutluluk verici. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Artık seri yakalamalıyız.

BURAK YILMAZ İLK KEZ KIZARDI

Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, 86. dakikada çıkan olaylar sonrasında kırmızı kart gördü. Teknik adamlık kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Burak Yılmaz, Hatayspor maçında takımının başında olamayacak.

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