Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Anıl, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Benhur, Varesanovic, Zeqiri, Gaich
Atakaş Hatayspor: Erce, Kerim, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Görkem, Aburjania, Dele-Bashiru, Hodzic, Ömer Faruk, Strandberg
RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rizespor - Hatayspor maçı saat 13.30 itibarıyla başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.