Haberler Rizespor Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor maçı canlı anlatım

Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 19. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Çaykur Rizespor sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanan maçın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 13:22 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 13:41
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Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Anıl, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Benhur, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

Atakaş Hatayspor: Erce, Kerim, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Görkem, Aburjania, Dele-Bashiru, Hodzic, Ömer Faruk, Strandberg

RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rizespor - Hatayspor maçı saat 13.30 itibarıyla başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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