Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor! Kral Kupası maçı öncesi şok görüntüler
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Eflatun beyazlılar İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Arandina ile karşılaşacak. Milli yıldızı maç öncesi büyük tehlike bekliyor. İşte detaylar...
Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 15:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, Arda Güler'in kupa maçına ilk 11'de başlayabileceğini söyledi.
Milli oyuncu için maç öncesi büyük bir tehlike söz konusu...
İlk kez forma giyeceği maça hazırlanan Arda Güler için Arandina takımının sahası zemini endişe yarattı.
İlk kez forma giyeceği maça hazırlanan genç yıldız için rakip takımın zemini endişe yarattı.
Kral Kupası'nda bir önceki turda Cadiz'i eleyen Arandina'nın stadının zeminindeki bozukluklar dikkat çekti.
Arandina'nın bozuk zemini taraftarın kamerasına böyle yansıdı.
7 Aralık tarihinde oynanan karşılaşmayı Arandina 2-1 kazanmıştı.
DİĞER