Haberler Real Madrid Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor! Kral Kupası maçı öncesi şok görüntüler

Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor! Kral Kupası maçı öncesi şok görüntüler

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Eflatun beyazlılar İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Arandina ile karşılaşacak. Milli yıldızı maç öncesi büyük tehlike bekliyor. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 15:58
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Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor! Kral Kupası maçı öncesi şok görüntüler

Henüz resmi bir maça çıkmayan Arda Güler son olarak La Liga'da oynanan Real Madrid - Mallorca maçının son anlarında süre alması beklenen genç yıldız Carlo Ancelotti tarafından oyuna alınmadı.

Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor! Kral Kupası maçı öncesi şok görüntüler

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor! Kral Kupası maçı öncesi şok görüntüler

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda yarın Arandina ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor! Kral Kupası maçı öncesi şok görüntüler

Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, Arda Güler'in kupa maçına ilk 11'de başlayabileceğini söyledi.

Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor! Kral Kupası maçı öncesi şok görüntüler

Milli oyuncu için maç öncesi büyük bir tehlike söz konusu...

Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor! Kral Kupası maçı öncesi şok görüntüler

İlk kez forma giyeceği maça hazırlanan Arda Güler için Arandina takımının sahası zemini endişe yarattı.

Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor! Kral Kupası maçı öncesi şok görüntüler

İlk kez forma giyeceği maça hazırlanan genç yıldız için rakip takımın zemini endişe yarattı.

Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor! Kral Kupası maçı öncesi şok görüntüler

Kral Kupası'nda bir önceki turda Cadiz'i eleyen Arandina'nın stadının zeminindeki bozukluklar dikkat çekti.

Arda Güler'i büyük tehlike bekliyor! Kral Kupası maçı öncesi şok görüntüler

Arandina'nın bozuk zemini taraftarın kamerasına böyle yansıdı.

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