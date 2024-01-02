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Arda'ya şans doğdu
Sakatlığını atlattıktan sonra Real Madrid'le idmanlara başlayan Arda Güler'in yarın oynanacak olan Real Mallorca karşılaşmasında ilk kez eflatun-beyazlılarla sahaya çıkması bekleniyor. Real Madrid, bu maçtan üç gün sonra da Kral Kupası'nda Arandina ile karşılaşacak. İspanyol basını, Arda'nın bu iki maçta göstereceği performansın sezonun geri kalanındaki durumunda etkili olacağını yazdı
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