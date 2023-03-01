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Başakşehir genç yıldızı takıma kattı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor'da bu sezon altyapıdan vitrine çıkarak Spor Toto Süper Lig ekiplerini peşine takan 19 yaşındaki Berkay Aydoğmuş, Başakşehir'in yolunu tutuyor.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 12:03
Başakşehir genç yıldızı takıma kattı

Bu sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 maçta şans bulup 2 gol atan, performansıyla U19 Milli Takım'a da seçilen merkez orta saha oyuncusunun transferi konusunda Süper Lig devi Başakşehir'le anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların eski futbolcusu, menajerlik yapan Tufan Zahid Arslan aracılığıyla Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal'la temasa geçen Başakşehir Başkanı Göksal Gümüşdağ'ın 4 milyon TL bonservis karşılığında anlaşmaya vardığı bildirildi. Siyah-beyazlı kulübün Berkay'ın sonraki satışından yüzde 15 pay alacağı da öğrenildi. Berkay, İstanbul ekibinde 20 maçta kadroya girmeyi başarırsa Nazilli 1 milyon TL daha ek bonservis ödemesi alacak.

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