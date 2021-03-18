Haberler Real Madrid Son dakika spor haberleri: Eden Hazard'ın sakatlığıyla ilgili flaş açıklama! "Futbol hayatı bitebilir"

Son dakika spor haberleri: Eden 'ın sakatlığıyla ilgili flaş açıklama! "Futbol hayatı bitebilir"

devi 'de forma giyen Eden sakatlıklardan yakasını kurtaramıyor. Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta sahalardan uzak kalan Belçikalı yıldız eflatun-beyazlılarda bekleneni veremedi. Real Madrid kulüp doktoru , hakkında sakatlık açıklamasında bulundu ve bir daha futbol oynayamama riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 19:31
Son dakika spor haberleri: Eden Hazard'ın sakatlığıyla ilgili flaş açıklama! "Futbol hayatı bitebilir"

'e gittikten sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma giyemeyen ve son sakatlığı sebebiyle 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı açıklanan Eden için spor doktoru 'ten flaş bir açıklama geldi.

"BİR DAHA FUTBOL OYNAYAMAYABİLİR"
Belçikali oyuncunun sezonu büyük ihtimalle kapattığını belirten doktor, "Hazard'ın bileğinden 3. kez operasyon geçirmesi büyük risk teşkil ediyor. Bir daha futbol bile oynayamayabilir. Ameliyat olmadan 1 ay içinde idmanlara çıkar ancak oynayamaz. Bu sezon bir daha oynaması pek mümkün gözükmüyor. Yüzde yüz düzelmeden sahaya dönemez. Dönerse bir daha sakatlık yaşama ihtimali yüksek" dedi. Bu sezon Real Madrid'de 14 maçta oynayan Hazard, 636 dakikada 3 kez ağları sarstı.


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