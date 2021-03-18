Son dakika spor haberleri: Eden Hazard'ın sakatlığıyla ilgili flaş açıklama! "Futbol hayatı bitebilir"

Real Madrid'e gittikten sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma giyemeyen ve son sakatlığı sebebiyle 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı açıklanan Eden Hazard için spor doktoru Jose Gonzalez Perez'ten flaş bir açıklama geldi.

"BİR DAHA FUTBOL OYNAYAMAYABİLİR"

Belçikali oyuncunun sezonu büyük ihtimalle kapattığını belirten doktor, "Hazard'ın bileğinden 3. kez operasyon geçirmesi büyük risk teşkil ediyor. Bir daha futbol bile oynayamayabilir. Ameliyat olmadan 1 ay içinde idmanlara çıkar ancak oynayamaz. Bu sezon bir daha oynaması pek mümkün gözükmüyor. Yüzde yüz düzelmeden sahaya dönemez. Dönerse bir daha sakatlık yaşama ihtimali yüksek" dedi. Bu sezon Real Madrid'de 14 maçta oynayan Hazard, 636 dakikada 3 kez ağları sarstı.



