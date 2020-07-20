Bale takımdan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
Dünya devi Real Madrid'de forma giyen Gareth Bale son zamanlardaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Galli futbolcunun takımdaki geleceği merak konusu olmuşken, menajeri Jonathan Barnett'ten açıklamalar geldi.
Real Madrid'de adeta istenmeyen adam haline gelen Gareth Bale'in menajeri Jonathan Barnett, Galli yıldız için açıklamalarda bulundu.
Bale'in takımda kalacağını vurgulayan Barnett, "Bale'in Real Madrid ile 2 yıl daha sözleşmesi var, hiçbir yere gitmeyecek. Real Madrid'de oynamaması, takım için büyük kayıp. Takımdaki herkes kadar iyi. İsteyenler oluyor ama onun maliyetini karşılamak kolay değil." dedi.
Teknik direktör Zidane ile Bale'in aralarında nefret olmadığını belirten menajer, "Zidane, bu yıl çok başarılı oldu. Bale ile Zidane arasında bir nefret yok, sadece Zidane, onu oynatmak istemiyor. Bale, her gün antrenman yapıyor ve bunu iyi bir şekilde yapıyor" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
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