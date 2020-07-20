Bale takımdan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Real Madrid Bale takımdan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Bale takımdan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Bale takımdan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Dünya devi 'de forma giyen son zamanlardaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Galli futbolcunun takımdaki geleceği merak konusu olmuşken, menajeri 'ten açıklamalar geldi.

'de adeta istenmeyen adam haline gelen 'in menajeri , Galli yıldız için açıklamalarda bulundu.

Bale'in takımda kalacağını vurgulayan Barnett, "Bale'in Real Madrid ile 2 yıl daha sözleşmesi var, hiçbir yere gitmeyecek. Real Madrid'de oynamaması, takım için büyük kayıp. Takımdaki herkes kadar iyi. İsteyenler oluyor ama onun maliyetini karşılamak kolay değil." dedi.

Teknik direktör Zidane ile Bale'in aralarında nefret olmadığını belirten menajer, "Zidane, bu yıl çok başarılı oldu. Bale ile Zidane arasında bir nefret yok, sadece Zidane, onu oynatmak istemiyor. Bale, her gün antrenman yapıyor ve bunu iyi bir şekilde yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 20.07.2020
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