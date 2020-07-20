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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Leganes'te dönemi sona erdi!

Leganes'te Javier Aguirre dönemi sona erdi!

ekibi Leganes'te teknik direktör dönemi son buldu. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada gelecek sezon takımın başında olmayacağını duyurdu.

Leganes Kulübü, sözleşmesi sona eren 61 yaşındaki çalıştırıcı Aguirre'nin gelecek sezon takımın başında olmayacağını duyurdu.

Daha önce , ve Mısır ile 'da , Osasuna, Espanyol gibi ekipleri çalıştıran Aguirre, Kasım 2019'da Mauricio Pellegrino'nun ayrılmasının ardından Leganes'in başına geçmişti.

Aguirre yönetimindeki Leganes, İspanya Birinci Futbol Ligi'ni () 36 puanla 18. sırada tamamlayarak ikinci lige düşmüştü.

  1. 20.07.2020
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