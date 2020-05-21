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21 Mayıs 2020, Perşembe
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’in rüyası

Real Madrid’in Neymar rüyası

, 222 milyon euro bedelle transfer olduğu ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 'dan vazgeçmiyor.

'da mutsuz olduğu iddia edilen Sambacı için menajerlerinden Wagner Ribeiro konuştu. Başkanı Perez'in geçtiğimiz sezondan bu yana hedefinin olduğunu belirten Ribeiro, "Geçtiğimiz yıl mayıs ayında bana, Neymar'ı Real Madrid'e getirmenin onun için bir rüya olduğunu söylemişti" ifadelerini kullandı. Neymar, bu sezon 22 maçta 18 gol attı, 8 asist yaptı.

  1. 21.5.2020
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