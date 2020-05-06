Fabregas: Mbappe Real Madrid için çok uygun
Kariyerini Fransız ekibi Monaco'da sürdüren Cesc Fabregas, adı Real Madrid ile anılan PSG'li yıldız Kylian Mbappe'nin İspanyol ekibi için çok uygun bir tercih olacağını belirtti.
Fabregas, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Paris Saint-Germain'in (PSG) 21 yaşındaki yıldızının güçlü bir fiziğe sahip olduğunu kaydetti.
Mbappe hakkındaki transfer iddialarını değerlendiren Fabregas, "O, en iyi olmak için oldukça istekli bir çocuk. Oyun tarzıyla da Real Madrid gibi bir takıma çok iyi uyar." ifadelerini kullandı.
Beraber futbol oynamak istediği isimlerden birinin Mbappe olacağını aktaran Fabregas, Fransız oyuncunun ilerde Altın Top ödülünü kazanabileceğini dile getirdi.
Fabregas, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle İspanya'da sezonun iptal edilmesi ihtimaline ilişkin, "La Liga sonlandırılırsa Barcelona şampiyonluğa layık olur." yorumunu yaptı.
- 06.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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Fabregas: Mbappe Real Madrid için çok uygun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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