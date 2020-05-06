Fabregas: Mbappe Real Madrid için çok uygun - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Real Madrid Fabregas'tan o yıldıza mesaj! "R. Madrid için çok uygun"

Fabregas: Mbappe için çok uygun

Fabregas: Mbappe Real Madrid için çok uygun

Kariyerini Fransız ekibi Monaco'da sürdüren , adı ile anılan 'li yıldız Kylian Mbappe'nin İspanyol ekibi için çok uygun bir tercih olacağını belirtti.

Fabregas, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Saint-Germain'in () 21 yaşındaki yıldızının güçlü bir fiziğe sahip olduğunu kaydetti.

Mbappe hakkındaki transfer iddialarını değerlendiren Fabregas, "O, en iyi olmak için oldukça istekli bir çocuk. Oyun tarzıyla da gibi bir takıma çok iyi uyar." ifadelerini kullandı.

Beraber futbol oynamak istediği isimlerden birinin Mbappe olacağını aktaran Fabregas, Fransız oyuncunun ilerde ödülünü kazanabileceğini dile getirdi.

Fabregas, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle 'da sezonun iptal edilmesi ihtimaline ilişkin, " sonlandırılırsa şampiyonluğa layık olur." yorumunu yaptı.


  1. 06.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fabregas: Mbappe Real Madrid için çok uygun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA