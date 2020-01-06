Madrid için 18’i bekliyor
Real Madrid'in, Flamengo'nun 17 yaşındaki yıldızı Reinier'i 30 milyon euro'ya kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Genç 10 numara, Brezilya'daki kurallar gereği 18 yaşını doldurmadan yurtdışına transfer olamayacağı için 19 Ocak'ta imzalayacak.
- 6.1.2020
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