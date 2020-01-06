Madrid için 18’i bekliyor - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Real Madrid Haberleri Madrid için 18’i bekliyor

için 18’i bekliyor

Madrid için 18’i bekliyor

 'in, Flamengo'nun 17 yaşındaki yıldızı Reinier'i 30 milyon euro'ya kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Genç , 'daki kurallar gereği doldurmadan yurtdışına olamayacağı için 'ta imzalayacak.

'in, Flamengo'nun 17 yaşındaki yıldızı Reinier'i 30 milyon euro'ya kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Genç , 'daki kurallar gereği doldurmadan yurtdışına olamayacağı için 'ta imzalayacak.

  1. 6.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Madrid için 18’i bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN