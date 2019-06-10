James Rodriguez'in bonservisi belli oldu!

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'teki iki yıllık kiralık süreci sona eren Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez Real Madrid'e dönmüştü.

Teknik direktör Zinedine Zidane ile arası iyi olmayan ve Fransız çalıştırıcının kadroda düşünmediği yıldız futbolcunun bonservisi belirlendi. İtalyan basınından Corriere dello Sport, 2014 Dünya Kupası'nın gol kralı olan Rodriguez için Madrid ekibinin 42 milyon euro istediğini bildirdi.

NAPOLI İLGİLENİYOR

Öte yandan oyuncuyla ciddi olarak ilgilenen kulüpler arasında Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Napoli'nin bulunduğu ve Kolombiyalı yıldıza 5 yıllık kontratın hazırlandığı ifade edildi.