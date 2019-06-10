James Rodriguez'in bonservisi belli oldu!
Real Madrid'in iki yıllığına Bayern Münih'e kiraladığı James Rodriguez, sözleşmesinin bitmesinin ardından takıma dönmüştü. Zidane'ın takımda düşünmediği Kolombiyalı yıldızın bonservis bedelinin 42 milyon euro olduğu belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'teki iki yıllık kiralık süreci sona eren Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez Real Madrid'e dönmüştü.
Teknik direktör Zinedine Zidane ile arası iyi olmayan ve Fransız çalıştırıcının kadroda düşünmediği yıldız futbolcunun bonservisi belirlendi. İtalyan basınından Corriere dello Sport, 2014 Dünya Kupası'nın gol kralı olan Rodriguez için Madrid ekibinin 42 milyon euro istediğini bildirdi.
NAPOLI İLGİLENİYOR
Öte yandan oyuncuyla ciddi olarak ilgilenen kulüpler arasında Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Napoli'nin bulunduğu ve Kolombiyalı yıldıza 5 yıllık kontratın hazırlandığı ifade edildi.
- 10.06.2019
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Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
James Rodriguez'in bonservisi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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