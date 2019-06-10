James Rodriguez'in bonservisi belli oldu!
10 Haziran 2019, Pazartesi
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'in bonservisi belli oldu!

James Rodriguez'in bonservisi belli oldu!

'in iki yıllığına 'e kiraladığı , sözleşmesinin bitmesinin ardından takıma dönmüştü. Zidane'ın takımda düşünmediği Kolombiyalı yıldızın bonservis bedelinin 42 milyon euro olduğu belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga ekibi 'teki iki yıllık kiralık süreci sona eren Kolombiyalı futbolcu 'e dönmüştü.

Teknik direktör ile arası iyi olmayan ve Fransız çalıştırıcının kadroda düşünmediği yıldız futbolcunun bonservisi belirlendi. İtalyan basınından Corriere dello Sport, 2014 Dünya Kupası'nın gol kralı olan Rodriguez için Madrid ekibinin 42 milyon euro istediğini bildirdi.

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Öte yandan oyuncuyla ciddi olarak ilgilenen kulüpler arasında 'nin çalıştırdığı 'nin bulunduğu ve Kolombiyalı yıldıza 5 yıllık kontratın hazırlandığı ifade edildi.

  1. 10.06.2019
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