Rooney'den Manchester United'a transfer tavsiyesi

MLS takımlarından DC United forması giyen İngiliz golcü Wayne Rooney, eski takımı Manchester United'a transfer tavsiyesi verdi.

BBC'ye konuşan tecrübeli futbolcu, "Ole Solskjaer'in ilk yapması gereken şey takımı yeniden inşa etmek olacak. Bu yüzden 1 ya da 2 futbolcu getirip 100 milyon sterlin ödeyeceğini sanmıyorum. Potansiyeli olan isimleri alıp 30-40 milyon sterlin harcayabilir" dedi.

Kırmızı Şeytanların efsane isimlerinden olan Rooney yıldız futbolcular Messi, Bale ve eski takım arkadaşı Ronaldo ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı;

"Ronaldo, Messi ve Bale gibi isimleri de getirebilirsiniz ancak bu size 350 milyon sterline mal olur. Bu da iki yıllık bir yatırımla paranın kaybedilmesi anlamına gelir."



