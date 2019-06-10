Rooney'den Manchester United'a transfer tavsiyesi
Uzun yıllar Manchester United forması giyen ve şu anda kariyerini MLS takımı DC United'da sürdüren Wayne Rooney verdiği röportajda Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale gibi futbolcuların transfer edilmemesi gerektiğini dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
MLS takımlarından DC United forması giyen İngiliz golcü Wayne Rooney, eski takımı Manchester United'a transfer tavsiyesi verdi.
BBC'ye konuşan tecrübeli futbolcu, "Ole Solskjaer'in ilk yapması gereken şey takımı yeniden inşa etmek olacak. Bu yüzden 1 ya da 2 futbolcu getirip 100 milyon sterlin ödeyeceğini sanmıyorum. Potansiyeli olan isimleri alıp 30-40 milyon sterlin harcayabilir" dedi.
Kırmızı Şeytanların efsane isimlerinden olan Rooney yıldız futbolcular Messi, Bale ve eski takım arkadaşı Ronaldo ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı;
"Ronaldo, Messi ve Bale gibi isimleri de getirebilirsiniz ancak bu size 350 milyon sterline mal olur. Bu da iki yıllık bir yatırımla paranın kaybedilmesi anlamına gelir."
- 10.06.2019
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Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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