Rooney'den Manchester United'a transfer tavsiyesi
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Rooney'den 'a transfer tavsiyesi

Rooney'den Manchester United'a transfer tavsiyesi

Uzun yıllar forması giyen ve şu anda kariyerini MLS takımı DC United'da sürdüren verdiği röportajda , ve Gareth Bale gibi futbolcuların transfer edilmemesi gerektiğini dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

MLS takımlarından DC United forması giyen İngiliz golcü , eski takımı 'a transfer tavsiyesi verdi.

BBC'ye konuşan tecrübeli futbolcu, "Ole Solskjaer'in ilk yapması gereken şey takımı yeniden inşa etmek olacak. Bu yüzden 1 ya da 2 futbolcu getirip 100 milyon sterlin ödeyeceğini sanmıyorum. Potansiyeli olan isimleri alıp 30-40 milyon sterlin harcayabilir" dedi.

Kırmızı Şeytanların efsane isimlerinden olan Rooney yıldız futbolcular Messi, Bale ve eski takım arkadaşı Ronaldo ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı;

"Ronaldo, Messi ve Bale gibi isimleri de getirebilirsiniz ancak bu size 350 milyon sterline mal olur. Bu da iki yıllık bir yatırımla paranın kaybedilmesi anlamına gelir."


  1. 10.06.2019
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