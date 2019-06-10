Barcelona'da 690 milyonluk hayal kırıklığı: Ousmane Dembele
10 Haziran 2019, Pazartesi
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'da 690 milyonluk hayal kırıklığı!

Barcelona'da 690 milyonluk hayal kırıklığı!

'nın 2017 yılının yaz döneminde 'dan 105 milyon euro (690 milyon TL) karşılığında kadrosuna kattığı Fransız futbolcu , Katalan ekibinde bardağı taşırdı. Saha dışındaki disiplinsiz hareketleri, sık sık sakatlanması ve antremanlara geliş gidişleriyle ilgili problemler yönetimi harekete geçirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

devlerinden 'nın, Brezilyalı futbolcu Saint-Germain'e gönderdikten sonra yerini doldurmak için aldığı hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

Katalan ekibindeki kısa kariyerinde 5 kez sakatlık geçiren Dembele, istikrarlı bir performans gösteremedi. İlk 11'in vazgeçilmezi olacağı düşünülerek edilen 22 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz aralık ayında antrenmana kimseye haber vermeden katılmamıştı. Fransız ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre genç futbolcu son olarak Valencia ile oynanan Kral Kupası finalinden önceki antrenmana da geç gelerek yönetimin sabrını taşırdı.

EV SAHİBİ DAVA AÇTI

Ousmane Dembele'nin vukuatları bununla da sınırlı değildi. Fransız oyuncu, 2017'de İspanya'ya transfer olmadan önce Dortmund'da yaşadığı evi adeta bir çöp ev gibi bırakmış ve eski ev sahibi tarafından hakkında 20.7 bin euroluk tazminat davası açılmıştı.

YAKIN ÇEVRESİ UYARILDI

Barcelona'da yöneticilerin ve bazı takım arkadaşlarının rahatsızlığını dile getirdiği Ousmane Dembele'ye ciddi uyarılar yapıldı. AS'ta yer alan habere göre Katalan yetkililer oyuncunun yakın çevresine davranışlarını düzeltmesi konusunda telkinde bulundu ve aksi takdirde transfer döneminde genç yıldızı takımdan gönderebileceklerini aktardı.

OUSMANE DEMBELE KİMDİR?

15 Mayıs 1997'de 'da dünyaya gelen Dembele, futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı. Buradan 15 milyon euro karşılığında 2016 yazında 'un yolunu tutan Fransız yıldız, bir yıl sonra Katalan devi Barcelona'ya transfer oldu. Bordo-mavili kulüp genç oyuncu için Alman kulübüne bonuslar hariç 105 milyon euro ödedi.

  1. 10.06.2019
  2. Güncelleme: 10.06.2019 12:58
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