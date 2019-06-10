Barcelona'da 690 milyonluk hayal kırıklığı!

İspanya La Liga devlerinden Barcelona'nın, Brezilyalı futbolcu Neymar'ı Paris Saint-Germain'e gönderdikten sonra yerini doldurmak için aldığı Ousmane Dembele hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

Katalan ekibindeki kısa kariyerinde 5 kez sakatlık geçiren Dembele, istikrarlı bir performans gösteremedi. İlk 11'in vazgeçilmezi olacağı düşünülerek transfer edilen 22 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz aralık ayında antrenmana kimseye haber vermeden katılmamıştı. Fransız ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre genç futbolcu son olarak Valencia ile oynanan Kral Kupası finalinden önceki antrenmana da geç gelerek yönetimin sabrını taşırdı.

EV SAHİBİ DAVA AÇTI

Ousmane Dembele'nin vukuatları bununla da sınırlı değildi. Fransız oyuncu, 2017'de İspanya'ya transfer olmadan önce Dortmund'da yaşadığı evi adeta bir çöp ev gibi bırakmış ve eski ev sahibi tarafından hakkında 20.7 bin euroluk tazminat davası açılmıştı.

YAKIN ÇEVRESİ UYARILDI

Barcelona'da yöneticilerin ve bazı takım arkadaşlarının rahatsızlığını dile getirdiği Ousmane Dembele'ye ciddi uyarılar yapıldı. AS'ta yer alan habere göre Katalan yetkililer oyuncunun yakın çevresine davranışlarını düzeltmesi konusunda telkinde bulundu ve aksi takdirde transfer döneminde genç yıldızı takımdan gönderebileceklerini aktardı.

OUSMANE DEMBELE KİMDİR?

15 Mayıs 1997'de Fransa'da dünyaya gelen Dembele, futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı. Buradan 15 milyon euro karşılığında 2016 yazında Borussia Dortmund'un yolunu tutan Fransız yıldız, bir yıl sonra Katalan devi Barcelona'ya transfer oldu. Bordo-mavili kulüp genç oyuncu için Alman kulübüne bonuslar hariç 105 milyon euro ödedi.