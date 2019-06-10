Rafinha ülkesine döndü
Brezilya'nın Flamengo takımı, geçtiğimiz günlerde Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten ayrılan sağ bek Rafinha'yı renklerine bağladığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu iki yıllık sözleşmeye imza attı.
Brezilya ekibi Flamengo, Almanya temsilcisi Bayern Münih'ten ayrılan sağ bek Rafinha'yı kadrosuna kattı.
Flamengo Kulübü, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Rafinha ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Rafinha, daha önce Bayern Münih'in yanı sıra ülkesinde Coritiba, Almanya'da Schalke 04 ve İtalya'da Genoa forması giydi.
Geçen sezon Bayern Münih'te 26 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bir gol attı.
Rafinha é o novo reforço do Mengão! Seja bem-vindo! ???? #CRF pic.twitter.com/8IhJPrALhn— Flamengo (@Flamengo) 10 Haziran 2019
- 10.06.2019
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Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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