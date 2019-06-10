Rafinha Flamengo ile anlaştı
10 Haziran 2019, Pazartesi
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ülkesine döndü

Rafinha ülkesine döndü

'nın Flamengo takımı, geçtiğimiz günlerde Bundesliga ekibi 'ten ayrılan sağ bek 'yı renklerine bağladığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu iki yıllık sözleşmeye imza attı.

ekibi Flamengo, temsilcisi 'ten ayrılan sağ bek 'yı kadrosuna kattı.

Flamengo Kulübü, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Rafinha ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Rafinha, daha önce Bayern Münih'in yanı sıra ülkesinde Coritiba, Almanya'da 04 ve İtalya'da Genoa forması giydi.

Geçen sezon Bayern Münih'te 26 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bir gol attı.

  1. 10.06.2019
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