Rafinha ülkesine döndü

Brezilya ekibi Flamengo, Almanya temsilcisi Bayern Münih'ten ayrılan sağ bek Rafinha'yı kadrosuna kattı.

Flamengo Kulübü, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Rafinha ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Rafinha, daha önce Bayern Münih'in yanı sıra ülkesinde Coritiba, Almanya'da Schalke 04 ve İtalya'da Genoa forması giydi.

Geçen sezon Bayern Münih'te 26 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bir gol attı.