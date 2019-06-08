Manchester United Ozan Kabak'a talip oldu!
08 Haziran 2019, Cumartesi
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'a talip oldu!

Manchester United Ozan Kabak'a talip oldu!

İngiliz basını, ’ın 13.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini iddia etti.

Bundesliga'da Stuttgart forması altında gösterdiği performansla yılın çaylağı seçilen , İngiliz ekibi 'ın da radarına girdi.

İngiliz basını, Manchester United'ın 13.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Milli futbolcunun da takımından ayrılarak kariyerine Ada'da devam etmek istediği belirtildi. Ozan'la ve Tottenham da ilgileniyor.

Ozan Kabak, geçen sezon devre arasında 'dan 11 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga'ya transfer olmuştu. Stuttgart ile 17 maça çıkan genç stoper, savunmadaki iyi oyunuyla birlikte 3 de gol attı.

  1. 08.06.2019
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