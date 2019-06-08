Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki Arda Turan'ın bonservisini elinde bulunduran Barcelona tarafından satılmak istendiği iddia edildi. İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan haberde Galatasaray detayı dikkat çekti.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
8 Haziran 2019 Cumartesi 13:26
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Medipol Başakşehir'le kiralık sözleşmesi devam eden Arda Turan ile ilgili İspanyol basını bugün dikkat çeken bir haberi manşetine taşıdı.
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Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Arda'nın bonservisini elinde bulunduran Barcelona, tecrübeli oyuncuyu satmak istiyor.
Katalan ekibinin yaklaşık 40 milyon euroya transfer ettiği 32 yaşındaki tecrübeli isimden para kazanmak istediği ifade edildi.
Haberin detayında ise Arda Turan'ın kariyerini eski takımı Galatasaray'da noktalamak istediğine vurgu yapıldı.
Öte yandan yıldız futbolcuyu satış hakkını elinde bulunduran Barcelona'nın sözleşme gereği, oyuncunun transferinin gerçekleşmesi durumunda Başakşehir'e yüzde 25 pay vereceği hatırlatıldı.