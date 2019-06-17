Geride bıraktığımız sezon Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaşan Barcelona, yeni dönemde kadrosunda radikal birtakım değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Katalan devi, transfer için öncelikle gönderilecek isimleri ve bonservislerini belirledi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
17 Haziran 2019 Pazartesi 12:21
Güncelleme: 17.06.2019 12:21
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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da yönetim, takımda radikal değişikliklere imza atmak için çalışmalarına başladı. Katalan ekibinde transfer edilecek futbolculardan önce satış listesine konulacak isimler netleşiyor.
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Bu kapsamda Mundo Deportivo'da yer alan habere göre transferine izin verilecek futbolculardan beklenen bonservis bedelleri belli oldu. İşte o rakamlar;
Philippe Coutinho: Taraftarlar tarafından sürekli protesto edilen 27 yaşındaki futbolcu Barcelona'dan ayrılmak istiyor ancak yönetim Brezilyalı oyuncuyu 100 milyon eurodan aşağı bırakmayacak.
Jasper Cillessen: Daha önce de birçok kez yazıldığı gibi Cillessen de Barça'dan ayrılmaya hazır isimlerden. Hollandalı kaleci, yedek oturmayacağı bir takıma gitmek istiyor. Roma ve Benfica'nın ilgilendiği yıldız eldiven için istenen rakam 30 milyon euro.
Ivan Rakitic: Takımda kalmak istediğini sık sık dile getiren Hırvat futbolcu, De Jong'un transferinin ardından, "Başka bir mevkide oynamak için gelmiştir çünkü onun pozisyonu çoktan dolu" diyerek gitmek istemediğini dile getirmişti. Valverde'nin de göndermeye sıcak bakmadığı oyuncu için spektaküler bir teklif gelmesi halinde transfere açık kapı bırakılacak.