Jasper Cillessen: Daha önce de birçok kez yazıldığı gibi Cillessen de Barça'dan ayrılmaya hazır isimlerden. Hollandalı kaleci, yedek oturmayacağı bir takıma gitmek istiyor. Roma ve Benfica'nın ilgilendiği yıldız eldiven için istenen rakam 30 milyon euro.