Barcelona çıldırdı
04 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Barcelona Haberleri Barcelona çıldırdı

çıldırdı

Barcelona çıldırdı

Son zamanlarda yaptığı transferlerde istediğini bulamayan , bu kez büyük oynuyor... Katalan devi, Griezmann ve için Coutinho ile ’yi gözden çıkardı.

Son zamanlarda yaptığı transferlerde istediğini bulamayan , bu kez büyük oynuyor... Katalan devinin, bu yaz ve Griezmann ikilisini kadroya katmak istediği iddia edildi. Mundo Deportivo'nun haberine göre, geçen sezon Barça'yı reddeden Griezmann ve 'de mutsuz olan Neymar'ın transfere sıcak baktığı bildirildi.

İkili için astronomik teklifler önermesi beklenen Barcelona'nn, Coutinho ve 'nin satışlarından gelecek paraya güvendiği belirtildi. Fransız forvet Griezmann (28), geçen sezon 48 maçta 21 gol ve 10 asistle oynadı. Brezilyalı yıldız Neymar (27) ise sakatlıkla boğuştuğu sezonda, 28 maçta 23 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

  1. 4.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barcelona çıldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN