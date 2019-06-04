Barcelona çıldırdı
Son zamanlarda yaptığı transferlerde istediğini bulamayan Barcelona, bu kez büyük oynuyor... Katalan devi, Griezmann ve Neymar için Coutinho ile Dembele’yi gözden çıkardı.
Son zamanlarda yaptığı transferlerde istediğini bulamayan Barcelona, bu kez büyük oynuyor... Katalan devinin, bu yaz Neymar ve Griezmann ikilisini kadroya katmak istediği iddia edildi. Mundo Deportivo'nun haberine göre, geçen sezon Barça'yı reddeden Griezmann ve PSG'de mutsuz olan Neymar'ın transfere sıcak baktığı bildirildi.
İkili için astronomik teklifler önermesi beklenen Barcelona'nn, Coutinho ve Dembele'nin satışlarından gelecek paraya güvendiği belirtildi. Fransız forvet Griezmann (28), geçen sezon 48 maçta 21 gol ve 10 asistle oynadı. Brezilyalı yıldız Neymar (27) ise sakatlıkla boğuştuğu sezonda, 28 maçta 23 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
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