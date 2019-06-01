Lionel Messi'den Ronaldo itirafı
Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi verdiği bir röportajda ezeli rakibi olarak gösterilen Cristiano Ronaldo hakkında itirafta bulundu. Deneyimli yıldız sık sık karşılaştırıldığı Portekizli futbolcunun La Liga için büyük bir eksik olduğunu kabul etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Futbolda dünyanın en iyileri olduğu kabul edilen ve bireysel olarak sık sık kıyaslanan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki rekabet Portekizli yıldızın İtalya'ya transfer olmasıyla sekteye uğradı.
Barcelona forması giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Fox Sports'a verdiği röportajda Ronaldo ile ilgili bir itirafta bulundu. Arjantinli futbolcu, "Tabii ki La Liga Ronaldo'nun eksikliğini hissediyor. Çünkü o buradayken rekabet daha iyiydi. Her yıl onu geçmeyi deniyorduk. Bu da bize en iyisi olma fırsatı veriyordu" ifadelerini kullandı.
"ÇOK FAZLA TANIMIYORUM"
Medyada yansıtılanın aksine iyi bir ikili ilişkiye sahip olduklarını belirten süperstar, "Gerçekte birbirimizi çok fazla tanımıyoruz. Seremonilerde ve maçlarda gördüğümüz kadarıyla biliyoruz. Ancak diyaloğumuz medyada yansıtıldığı gibi değil" dedi.
Lionel Messi bu sezon İspanya La Liga'da 34 maçta 36 gol kaydetti ve ligi gol kralı olarak tamamladı.
- 01.06.2019
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Toplam 1
Yorum
10ur Şaka mı bu?
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Yusuf Yazıcı büyüledi
Toplam 1
Yorum
? takımımız çok iyi kadromuz çok iyi ama şampiyon olamıyoruz....bizden istanbul klüplerine gidenler hep şampiyon olabiliyor her ne hikmetse
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Fenerbahçe'ye Fortounis'ten kötü haber!
Toplam 1
Yorum
Serdar Ali başkanım yine ağırdan alıp son dakikaya transferi bırakıyor adamları kaptırıyorsunuz. Takıma ne zaman uyum sağlayacaklar.
Lionel Messi'den Ronaldo itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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