Lionel Messi'den Ronaldo itirafı

Futbolda dünyanın en iyileri olduğu kabul edilen ve bireysel olarak sık sık kıyaslanan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki rekabet Portekizli yıldızın İtalya'ya transfer olmasıyla sekteye uğradı.

Barcelona forması giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Fox Sports'a verdiği röportajda Ronaldo ile ilgili bir itirafta bulundu. Arjantinli futbolcu, "Tabii ki La Liga Ronaldo'nun eksikliğini hissediyor. Çünkü o buradayken rekabet daha iyiydi. Her yıl onu geçmeyi deniyorduk. Bu da bize en iyisi olma fırsatı veriyordu" ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA TANIMIYORUM"

Medyada yansıtılanın aksine iyi bir ikili ilişkiye sahip olduklarını belirten süperstar, "Gerçekte birbirimizi çok fazla tanımıyoruz. Seremonilerde ve maçlarda gördüğümüz kadarıyla biliyoruz. Ancak diyaloğumuz medyada yansıtıldığı gibi değil" dedi.

Lionel Messi bu sezon İspanya La Liga'da 34 maçta 36 gol kaydetti ve ligi gol kralı olarak tamamladı.