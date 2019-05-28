Barcelona'da Valverde'nin görevine son veriliyor
28 Mayıs 2019, Salı
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'da Valverde depremi

Barcelona'da Valverde depremi

'da teknik direktör Valverde hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Katalan basını deneyimli çalıştırıcının gün içerisinde görevine son verileceğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Katalan radyosu RAC1, 'da gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

Habere göre geçtiğimiz günlerde takımda uzun vadeli projeleri olduğunu açıklayan teknik direktör Ernesto Valverde'nin görevine son verilecek ve gün içerisinde resmi açıklama yapılacak. Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan tecrübeli çalıştırıcı Valverde'nin yerine ise Roberto Martinez ya da 'ın getirilebileceği ifade ediliyor.

Valverde yönetimindeki Barcelona, bu sezon La Liga mutlu sona ulaşırken Kral Kupası ve Devler Ligi'nde ise hayal kırıklığı yaşamıştı.


  1. 28.05.2019
  2. Güncelleme: 28.05.2019 12:38
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