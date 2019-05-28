Barcelona'da Valverde depremi

Katalan radyosu RAC1, İspanya'da gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

Habere göre geçtiğimiz günlerde takımda uzun vadeli projeleri olduğunu açıklayan teknik direktör Ernesto Valverde'nin görevine son verilecek ve gün içerisinde resmi açıklama yapılacak. Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan tecrübeli çalıştırıcı Valverde'nin yerine ise Roberto Martinez ya da Laurent Blanc'ın getirilebileceği ifade ediliyor.

Valverde yönetimindeki Barcelona, bu sezon La Liga mutlu sona ulaşırken Kral Kupası ve Devler Ligi'nde ise hayal kırıklığı yaşamıştı.



