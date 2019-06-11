Pogba İslam'a nasıl geçtiğini açıkladı
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United forması giyen Fransız futbolcu Paul Pogba birkaç yıl önce İslam dinine geçmişti. Yıldız futbolcu İngiliz basınına verdiği röportajda nasıl Müslüman olduğunu açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, İngiliz basınına geniş bir röportaj verdi. Yıldız futbolcu İslam dinine nasıl geçtiğini anlattı. Times'a konuşan Pogba, hayatını etkileyen kararla ilgili şunları dile getirdi;
"Bu hayatımda olumlu değişimler getiren bir karardı. Annem öyle olsa da ben Müslüman olarak doğmadım. Çok fazla Müslüman arkadaşım vardı. Bir gün onlarla birlikte namaz kıldım. Bu İslam'ın şartlarından birisi. Günde 5 kez yapmak zorundasınız. Kendimi namaz kılarken çok farklı ve iyi hissettim. Bu nedenle de devam ettirdim. Namaz kılarken yaptıklarınızdan dolayı tövbe ve sağlığınız için şükredebiliyorsunuz. Bu din benim iyi bir insan olmamı sağladı ve ruhumu açtı diyebilirim."
"İSLAM BAMBAŞKA BİR ŞEY"
İslam'la ilgili ara sıra medyada çıkan haberlere de tepki gösteren Fransız yıldız, "İslam'la terörizmi bağdaştıramazsınız. Medyada duyduklarınız kesinlikle İslam'la ilgili değil. Çünkü İslam bambaşka bir şey ve gerçekten güzel" ifadelerini kullandı.
- 11.06.2019
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