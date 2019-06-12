Manchester United'den kadroya takviye
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Swansea City'de forma giyen genç oyuncu Daniel James'i kadrosuna kattı. Galli kanat oyuncusu ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 5 sezonluk anlaşma sağlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Galli kanat oyuncusu ile fazladan 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 5 sezonluk sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
İngiliz basında yer alan haberlere göre, bu sezonki ilk transferini gerçekleştiren Manchester United, James'in bonservisi için Swansea City'ye 15 milyon sterlin ödeyecek.
Galler Milli Takımı'nda 2 maçta görev alan Daniel James, Swansea City formasıyla geçen sezon 38 karşılaşmada 5 kez ağları sarsmıştı.
- 12.06.2019
-
Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
-
Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
-
Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Manchester United'den kadroya takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.