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12 Haziran 2019, Çarşamba
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'den kadroya takviye

Manchester United'den kadroya takviye

ekiplerinden , 'de forma giyen genç oyuncu 'i kadrosuna kattı. Galli kanat oyuncusu ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 5 sezonluk anlaşma sağlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Galli kanat oyuncusu ile fazladan 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 5 sezonluk sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basında yer alan haberlere göre, bu sezonki ilk transferini gerçekleştiren , James'in bonservisi için 'ye 15 milyon sterlin ödeyecek.

Galler 'nda 2 maçta görev alan , Swansea City formasıyla geçen sezon 38 karşılaşmada 5 kez ağları sarsmıştı.

  1. 12.06.2019
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