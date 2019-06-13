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13 Haziran 2019, Perşembe
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Bolton'ın 6 sözleşmeli futbolcusu kaldı

Bolton'ın 6 sözleşmeli futbolcusu kaldı

'nin köklü kulüplerinden olan , geçirdiği ekonomik kriz nedeniyle sözleşmeli 6 futbolcusu kaldığını duyurdu. Tarihi ekipte daha önce eski milli futbolcu ve eski Fenerbahçeli da forma giymişti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Son olarak Championship'te sezonu 23. sırada tamamlayarak küme düşen Bolton, büyük bir finansal kriz dönemi geçiriyor. Öyle ki İngilizlerin köklü kulübünün sözleşmesi 6 futbolcusu kaldı.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 6 sözleşmeli futbolcunun yanı sıra altyapıda da 8 oyuncunun bulunduğu bildirildi. Takımda kontratı bulunan isimler arasında Türk futbolcu Erhun Öztümer de bulunuyor.

Tarihi ekip Bolton Wanderers'ta Premier Lig'de mücadele ettiği dönemde eski milli futbolcu Tuncay Şanlı ve eski Fenerbahçeli Fransız futbolcu Nicolas Anelka gibi isimler de forma giymişti.

  1. 13.06.2019
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