Bolton'ın 6 sözleşmeli futbolcusu kaldı

Son olarak İngiltere Championship'te sezonu 23. sırada tamamlayarak küme düşen Bolton, büyük bir finansal kriz dönemi geçiriyor. Öyle ki İngilizlerin köklü kulübünün sözleşmesi 6 futbolcusu kaldı.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 6 sözleşmeli futbolcunun yanı sıra altyapıda da 8 oyuncunun bulunduğu bildirildi. Takımda kontratı bulunan isimler arasında Türk futbolcu Erhun Öztümer de bulunuyor.

Tarihi ekip Bolton Wanderers'ta Premier Lig'de mücadele ettiği dönemde eski milli futbolcu Tuncay Şanlı ve eski Fenerbahçeli Fransız futbolcu Nicolas Anelka gibi isimler de forma giymişti.