Bolton'ın 6 sözleşmeli futbolcusu kaldı
İngiltere'nin köklü kulüplerinden olan Bolton Wanderers, geçirdiği ekonomik kriz nedeniyle sözleşmeli 6 futbolcusu kaldığını duyurdu. Tarihi ekipte daha önce eski milli futbolcu Tuncay Şanlı ve eski Fenerbahçeli Nicolas Anelka da forma giymişti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Son olarak İngiltere Championship'te sezonu 23. sırada tamamlayarak küme düşen Bolton, büyük bir finansal kriz dönemi geçiriyor. Öyle ki İngilizlerin köklü kulübünün sözleşmesi 6 futbolcusu kaldı.
Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 6 sözleşmeli futbolcunun yanı sıra altyapıda da 8 oyuncunun bulunduğu bildirildi. Takımda kontratı bulunan isimler arasında Türk futbolcu Erhun Öztümer de bulunuyor.
Tarihi ekip Bolton Wanderers'ta Premier Lig'de mücadele ettiği dönemde eski milli futbolcu Tuncay Şanlı ve eski Fenerbahçeli Fransız futbolcu Nicolas Anelka gibi isimler de forma giymişti.
- 13.06.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
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Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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