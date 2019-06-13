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13 Haziran 2019, Perşembe
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İngiltere'de yeni sezonun fikstürü belli oldu

İngiltere'de yeni sezonun fikstürü belli oldu

İngiltere 'de 2019-2020 sezonunun fikstürü çekildi. İlk hafta maçlarının 9-11 Ağustos tarihlerinde oynanacağı 38 haftalık maraton 17 Mayıs 2020'de sona erecek.

İspanyol teknik adam yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan , ilk hafta maçında deplasmanda Londra ekibi ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezonu 2. sırada bitiren ve son Şampiyonlar Ligi şampiyonu ise ilk hafta sahasında 'yi konuk edecek.

Sezonun ilk büyük maçı ile arasında oynanacak. Geçen sezonu altıncı sırada tamamlayan Manchester United, 3. sıradaki Chelsea'yi ilk hafta Old Trafford'da konuk edecek.

Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City ile Ole Gunnar Solskjaer'ın çalıştırdığı Manchester United arasındaki derbi 7 Aralık'ta Etihad Stadı'nda oynanacak. Merseyside derbisinde ise Liverpool, Everton'ı 4 Aralık'ta Anfield'da ağırlayacak.

ile Tottenham'ı karşı karşıya getirecek Londra derbisi 31 Ağustos'ta Emirates Stadı'nda oynanacak.

Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

Liverpool - Norwich City

Bournemouth - Sheffield United

Burnley - Southampton

- Everton

Leicester City - Wolverhampton

Tottenham -

Watford - Brighton

Manchester City - West Ham United

Manchester United - Chelsea

Newcastle United - Arsenal

  1. 13.06.2019
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