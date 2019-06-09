Mourinho'nun yeni takımı belli oluyor

İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United, köklü bir değişime hazırlanıyor. Şeyh Halid bin Zayed Al Nehayan tarafından satın alınması beklenen kulüpte ilk iş olarak teknik direktör Rafael Benitez gönderilecek.

Kulübün yakın zamanda sahibi olacak Şeyh Halid'in, takımın başına Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirmek istediği ifade edildi. İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre deneyimli çalıştırıcı da Newcastle'da çalışmaya sıcak bakıyor.

Haberde Mourinho'nun geçtiğimiz yıl yapmış olduğu "Newcastle'ı seviyorum. Stadyumlarını ve ambiyanslarını beğeniyorum" açıklamalarına yer verildi. "Kupalar kazanabilecek ancak elit kategoride yer almayan bir takım çalıştırmak istiyorum diyen Jose Mourinho, son olarak Manchester United'da görev almıştı.