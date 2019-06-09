Mourinho Newcastle United'la görüşüyor
09 Haziran 2019, Pazar
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Mourinho'nun yeni takımı belli oluyor

Mourinho'nun yeni takımı belli oluyor

Yakın zamanda satılması beklenen ekiplerinden 'ın yeni sahibinin teknik direktör konusunda arayışa başladığı ve takımın başına getirmek istediği ismin olduğu ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

takımı , köklü bir değişime hazırlanıyor. Şeyh Halid bin Zayed Al Nehayan tarafından satın alınması beklenen kulüpte ilk iş olarak teknik direktör gönderilecek.

Kulübün yakın zamanda sahibi olacak Şeyh Halid'in, takımın başına Portekizli teknik adam 'yu getirmek istediği ifade edildi. İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre deneyimli çalıştırıcı da Newcastle'da çalışmaya sıcak bakıyor.

Haberde Mourinho'nun geçtiğimiz yıl yapmış olduğu "Newcastle'ı seviyorum. Stadyumlarını ve ambiyanslarını beğeniyorum" açıklamalarına yer verildi. "Kupalar kazanabilecek ancak elit kategoride yer almayan bir takım çalıştırmak istiyorum diyen Jose Mourinho, son olarak 'da görev almıştı.

  1. 09.06.2019
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