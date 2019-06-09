Mourinho'nun yeni takımı belli oluyor
Yakın zamanda satılması beklenen İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın yeni sahibinin teknik direktör konusunda arayışa başladığı ve takımın başına getirmek istediği ismin Jose Mourinho olduğu ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United, köklü bir değişime hazırlanıyor. Şeyh Halid bin Zayed Al Nehayan tarafından satın alınması beklenen kulüpte ilk iş olarak teknik direktör Rafael Benitez gönderilecek.
Kulübün yakın zamanda sahibi olacak Şeyh Halid'in, takımın başına Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirmek istediği ifade edildi. İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre deneyimli çalıştırıcı da Newcastle'da çalışmaya sıcak bakıyor.
Haberde Mourinho'nun geçtiğimiz yıl yapmış olduğu "Newcastle'ı seviyorum. Stadyumlarını ve ambiyanslarını beğeniyorum" açıklamalarına yer verildi. "Kupalar kazanabilecek ancak elit kategoride yer almayan bir takım çalıştırmak istiyorum diyen Jose Mourinho, son olarak Manchester United'da görev almıştı.
- 09.06.2019
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Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Toplam 1
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Mourinho'nun yeni takımı belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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