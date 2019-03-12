Zinedine Zidane özlenen Real Madrid için yeniden görevde

Bu sezon Julen Lopetegui ve Santiago Solari yönetiminde beklenen performansı sergileyemeyen Real Madrid, kulübe birçok başarı yaşatan ve Mayıs 2018'de takımdan ayrıldıktan sonra tekrar göreve getirilen Cezayir asıllı teknik direktör Zidane ile eski günlerine dönmeyi hedefliyor.

Zidane, mücadele ettiği turnuvalarda her zaman şampiyonluğun en büyük favorileri arasında gösterilen ancak bu sezon mart ayının henüz başında tüm kulvarlarda havlu atan ve "El Clasico" rekabetinde Barcelona'nın gerisine düşen Real Madrid'i başarılı günlerine tekrar ulaştırmaya çalışacak.

Üç sene boyunca Avrupa'nın zirvesinde tuttuğu Madrid ekibini, lig lideri Barcelona'nın 12 puan gerisinde, Şampiyonlar Ligi'nden son 16 turunda ve İspanya Kral Kupası'ndan yarı finalde elenmiş şekilde teslim alan Zidane'ı, bireysel ve takım olarak çözmesi gereken birçok sorun bekliyor.



İlk döneminde 9 kupa

Futbolculuk döneminde 2001-2006 yıllarında Real Madrid forması giyen ve 6 kupa zaferi yaşayan Zidane, eflatun-beyazlılardaki 2,5 yıllık ilk teknik direktörlük kariyerine 9 kupa sığdırdı.

İlk olarak 2016'da Real Madrid'de teknik direktörlük görevine getirilen 46 yaşındaki Cezayir kökenli çalıştırıcı, kulübe üst üste 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşatarak tarihe geçti.

Ayrıca Zidane, Real Madrid ile ikişer UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birer La Liga ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları elde etti.







En çok kupa kazanan ikinci isim

Zidane, kulübün 117 yıllık tarihinde en çok kupa kazanan iki teknik adamdan biri oldu.

1960-1974 yıllarında 9'u La Liga şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa kaldıran Miguel Munoz, Real Madrid'e en fazla kupa kazandıran isim olmayı başardı.

Takımıyla 9 kupa kazanan Zidane, dört kez Real Madrid'in başına geçen ve 8 kupa zaferi yaşayan Luis Molowny'nin önünde bu alanda ikinci sırada bulunuyor.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Vicente Del Bosque ise 7 kupayla bu isimlerin arkasında yer alıyor.



Final kaybetmedi

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, takımıyla çıktığı hiçbir kupa finalini kaybetmedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde Atletico Madrid, Juventus, Liverpool, UEFA Süper Kupa finallerinde Sevilla ve Manchester United, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da Japonya'nın Kashima Antlers ile Brezilya'nın Gremio takımları karşısında kazanan taraf olan Zidane yönetimindeki Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'yı iki maçta da mağlup etti.







Zidane'ı birçok sorun bekliyor

Real Madrid'de teknik direktör olarak ikinci dönemine başlayan Zidane'ı, bireysel performans anlamında çözmesi gereken birçok sorun bekliyor.

Futbol tarihinin en iyi sol bekleri arasında gösterilen ve geçmiş yıllardaki başarılarda büyük rol oynayan Brezilyalı Marcelo'yu eski formuna kavuşturmak, Zidane'ın başlıca amaçlarından biri olacak.

Zidane, Marcelo'nun yanı sıra Solari ile anlaşmazlık yaşayan ve bir süredir forma şansı bulamayan Isco'yu da takıma yeniden kazandırmak için çabalayacak.

Fransız çalıştırıcı, takım için önemli yere sahip Toni Kroos, Gareth Bale ve Marco Asensio'nun da form grafiğinin yükselmesi için mesai harcayacak.



Gol yollarındaki problem

Zidane, hücum hattı üretkenliği, kazanma hırsı ve takım oyunu açısından da Real Madrid'i eski günlerine döndürmeye çalışacak.

Futbolcuların başarıya doymuş görüntüsü ve takım oyunundan uzaklaşması, ligde çoğu sezonu 100 gol üzerinde tamamlayan Real Madrid'in bu sezon skor anlamında zorlanmasına neden oldu.

Madrid ekibi, La Liga'da 27 haftada 47 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 15 gol kaydetti.

Takımın en üretken ismi Ronaldo'nun ayrılmasından sonra gol yükünü sırtlaması beklenen Gareth Bale, Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano Diaz ve Vinicius Junior gibi isimler, istenen seviyeden uzak kaldı.

Tüm kulvarlarda takımın en golcüleri, Benzema (22), Bale (13) ve stoper olmasına karşın kaptan Sergio Ramos (11) oldu.



Transfere büyük bütçe

Zidane'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle Real Madrid'in yaz aylarında transfere büyük bir bütçe ayırması bekleniyor.

İspanya ve İngiltere basınında yer alan haberlerde, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'in beklenen yıldız transferleri için gereken bütçeyi Zidane'a sunacağı öne sürüldü.

Gündeminde Neymar, Kylian Mbappe, Eden Hazard ve Christian Eriksen gibi isimlerin olduğu ileri sürülen Real Madrid ile ilgili haberlerde, kulübün gelecek transfer dönemine 300 milyon avrodan fazla bir bütçeyle gireceği iddia edildi.