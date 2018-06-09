Real’den 85 milyon euro – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    Real’den 85 milyon euro

    Real’den 85 milyon euro

    , yeni olarak gösterilen Brezilyalı Rodrygo ve Viniciuss için toplam 85 milyon euro'luk bir bütçe ile transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

    Madrid ekibi geleceğin yıldız futbolcusu olarak gösterilen 17 yaşındaki Brezilyalı yetenekler Rodygo Goes ve Vinicius Junior için teklifinde bulundu. Real, geçtiğimiz sezon Vinicius için kulübü Flamengo'ya 40 milyon euro'luk bir teklifte bulunmuştu. Brezilyalı yeteneği transfer etmek isteyen diğer kulüpler içerisinde Bayern Münih ve Barcelona da var.
    1. 9.6.2018
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