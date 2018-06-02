Horozlar’ın başına Zinedine Zidane – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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HEPSİ
    03 Haziran 2018, Pazar
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    Horozlar’ın başına

    Horozlar’ın başına <a href="/index/zinedine-zidane?id=d946f078-174f-4acb-a2e0-a796348f8599" class="" rel="tag">Zinedine Zidane</a>
    teknik direktörlüğünden istifa eden , ülkesi Fransa'nın başına geçebilir. Rusya'daki Dünya Kupası'nın kazanılmaması en azından finale çıkılmaması durumunda Fransa Futbol Federasyonu, teknik direktör Didier Deschamps ile yolları ayıracak ardından Zidane ile görüşme yapacak.
    1. 2.6.2018
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