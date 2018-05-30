Bale için servet! – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    için servet!

    Bale için servet!

    Attığı golle Devler Ligi Finali'ne damga vuran , transferin de gözde ismi oldu.

    Attığı golle Devler Ligi Finali'ne damga vuran , transferin de gözde ismi oldu. M.United'ın uzun süredir listesinde yer alan yıldız futbolcu için , 121 milyon pound isterken, İngiliz ekibi bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.

    1. 30.5.2018
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