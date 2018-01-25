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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    , 'ndan elendi

    Real Madrid, Kral Kupası'ndan elendi

    , İspanya rövanş maçında sahasında 'e 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

    Başkent temsilcisi, ilk maçında deplasmanda 1-0 yendiği 'i rövanş mücadelesinde konuk etti. Maçın 32. dakikasında Javier Eraso, bulduğu golle Leganes'i 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı Leganes'in üstünlüğüyle tamamlandı.

    , 47. dakikada Karim Benzema ile beraberliği yakaladı ancak Gabriel Appelt Pires 55. dakikada skoru Leganes lehine 2-1 yaparak karşılaşmanın sonucunu belirledi.

    Bu sonuçla Madrid ekibi, İspanya 'na çeyrek finalde veda etti. Leganes ise yarı finale çıkan taraf oldu.

    Geçen sezon da kupadan Celta Vigo'nun elediği Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde () lider Barcelona'nın 19 puan gerisinde bulunuyor. Bu sezon aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane üzerindeki baskı artıyor.

    Maç sonrası konuşan Zidane, istedikleri gibi oynayamadıklarını belirterek, "Sorumlusu benim. Benim için bir net bir başarısızlık." dedi.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:37
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