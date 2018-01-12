Yok artık Neymar!
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in takımda mutlaka görmek istediği Neymar'dan "Yok artık" dedirten bir talep geldi!
İspanyol Don Balon sitesinde yer alan habere göre, Florentino Perez'in Barcelona'da oynadığı zamandan beri hayranlık duyduğu ve uzun süredir Real Madrid'e transfer etmenin hayalini kurduğu Neymar, eflatun beyazlılara gelmeyi şartlı olarak kabul etti.
İddiaya göre, Neymar, Real Madrid'e imza atmak için Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ve teknik direktör Zinedine Zidane'ın takımdan gönderilmesini istedi.
Haberin yayınlanmasının ardından sosyal medyada Neymar'ın bu isteği isteğiyle ilgili olarak Real Madrid'li taraftarlar "Yok artık", "Gelme daha iyi" ve "3 Neymar, Ronaldo-Bale'a denk gelir" şeklinde eleştirili yorumlarda bulundu.
La Liga lideri Barcelona'nın 16 puan gerisinde kalan Real Madrid'de ilk devrede sergilenen kötü performansın baş sorumlusu olarak görülen Zinedine Zidane'ın önümüzdeki sezon gönderileceği, Florentino Perez'in Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ü takımın başına getirmek istediği söyleniyor.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:22
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G.Saray, Muslera'nın yedeğini buldu
Toplam 1
Yorum
gs'li çok iyi olur çünkü yedek kaleci eray varya vallahi billahi halı saha maçında kalecimiz olamaz :D nasıl oynuyor gs de aklım almıyo..!
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Elden kaçıyorlar
Toplam 7
Yorum
borego fener amatör ligden topçu bile alamaz. aziz yıldırım bütün parayı sakat van persie için harcadı.
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Bermuda üçgeni
Toplam 4
Yorum
kartal Aatıf enkötü zamanında dahi ozandan daha iyidir,Yeterli şans verilmedi,dogru yerde oynatılmadı,korkak savunma futbolunda kaybedildi.
Yok artık Neymar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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