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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Yok artık !

    Yok artık <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a>!

    Başkanı 'in takımda mutlaka görmek istediği 'dan "Yok artık" dedirten bir talep geldi!

    İspanyol Don Balon sitesinde yer alan habere göre, 'in Barcelona'da oynadığı zamandan beri hayranlık duyduğu ve uzun süredir 'e transfer etmenin hayalini kurduğu , eflatun beyazlılara gelmeyi şartlı olarak kabul etti.

    İddiaya göre, , 'e imza atmak için , ve teknik direktör 'ın takımdan gönderilmesini istedi.



    Haberin yayınlanmasının ardından sosyal medyada 'ın bu isteği isteğiyle ilgili olarak 'li taraftarlar "Yok artık", "Gelme daha iyi" ve "3 , Ronaldo-Bale'a denk gelir" şeklinde eleştirili yorumlarda bulundu.

    lideri Barcelona'nın 16 puan gerisinde kalan 'de ilk devrede sergilenen kötü performansın baş sorumlusu olarak görülen 'ın önümüzdeki sezon gönderileceği, 'in Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ü takımın başına getirmek istediği söyleniyor.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:22
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