Ronaldo'dan ilginç tepki! Böyle gizlendi...

La Liga takımlarından Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz akşam Madrid'de gittiği bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yedi. Mekandan çıkışta gazetecilerin görüntü almasını engellemek isteyen başarılı futbolcu ilginç bir yönteme başvurdu. Real Madrid'in dünya yıldızı, kafasına sardığı atkı ile sadece gözleri açıkta kalacak şekilde arabasına bindi ve mekandan uzaklaştı. Ronaldo ve arkadaşlarının oldukça eğlendiği görülürken Portekizli futbolcunun neden böyle bir yönteme başvurduğu ise anlaşılamadı.



