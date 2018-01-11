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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Ronaldo'dan ilginç tepki! Böyle gizlendi...

    Ronaldo'dan ilginç tepki! Böyle gizlendi...

    'in yıldızı 'nun, arkadaşlarıyla gittiği bir mekandan çıkarken suratını gizlemesi ilginç görüntü bir oluşmasına neden oldu.

    takımlarından 'in yıldız futbolcusu , geçtiğimiz akşam Madrid'de gittiği bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yedi. Mekandan çıkışta gazetecilerin görüntü almasını engellemek isteyen başarılı futbolcu ilginç bir yönteme başvurdu. Real Madrid'in dünya yıldızı, kafasına sardığı atkı ile sadece gözleri açıkta kalacak şekilde arabasına bindi ve mekandan uzaklaştı. Ronaldo ve arkadaşlarının oldukça eğlendiği görülürken Portekizli futbolcunun neden böyle bir yönteme başvurduğu ise anlaşılamadı.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:32
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