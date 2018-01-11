Ronaldo'dan ilginç tepki! Böyle gizlendi...
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, arkadaşlarıyla gittiği bir mekandan çıkarken suratını gizlemesi ilginç görüntü bir oluşmasına neden oldu.
La Liga takımlarından Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz akşam Madrid'de gittiği bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yedi. Mekandan çıkışta gazetecilerin görüntü almasını engellemek isteyen başarılı futbolcu ilginç bir yönteme başvurdu. Real Madrid'in dünya yıldızı, kafasına sardığı atkı ile sadece gözleri açıkta kalacak şekilde arabasına bindi ve mekandan uzaklaştı. Ronaldo ve arkadaşlarının oldukça eğlendiği görülürken Portekizli futbolcunun neden böyle bir yönteme başvurduğu ise anlaşılamadı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:32
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Trabzonspor hazır değil
Toplam 2
Yorum
ged 61 bu hazırlık değil antreman maçı..hüseyin önümüzdeki günlerde yıldız olur..abdurrahimin şansı çok..castılloda hermaç saç baş yoldurur...
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Talisca sürprizi
Toplam 3
Yorum
Talisca2 Kendini iyi bir sekilde gösterir be besiktas in basarilarina katkida bulunursa vitrinde oldugundan o da ingiltere veya ispanyaya ucabilir
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Talisca sürprizi
Toplam 3
Yorum
Talisca1 talisca yi zor alir benfica geri, ikinci yaridaki gelismelere göre baskan isi bitirir. Cenk in bizden everton a gitmesi de bir örnek oldu
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