 Madrid'in gönlü Kane'den yana! – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Madrid'in gönlü Kane'den yana!

    Madrid'in gönlü Kane'den yana!

    anketi düzenledi. Ankette 'in 'i kadrosuna katması yönündeki şıkka yoğun katılım gösterildi.

    , 'da ligin ilk yarısını maç eksiğiyle lider Barcelona'nın 14 puan gerisinde kapatan 'in politikasıyla ilgili bir anket düzenledi.

    'e yakınlığıyla bilinen gazetenin anketine katılan eflatun-beyazlı taraftarlar, 'i takımlarında görmek istediklerine dair şıkka yoğun katılım gösterdi.

    Marca'nın anketine katılan okuyucuların %34'ü Real Madrid'in Kane'i kadrosuna katmasını istedi.

    Anket katılımcısı İspanyol futbolseverlerin %23'ü Real Madrid'in Neymar'ı alması, %14'ü ise Mbappe'yi etmesi gerektiğine dikkat çekti. Ankette Lewandowski, Hazard,Icardi ve Dybala da oy çıktı.

    2017'yi olağanüstü bir performansla tamamlayan , 39 golle Premier League'de bir takvim yılı içinde en çok gol atan futbolcu oldu.

    Tottenham ve İngiltere Milli Takımı formalarıyla 56 gol kaydeden 24 yaşındaki santrfor; Messi, Cristiano Ronaldo ve Lewandowski'yi geçerek yılın en skorer ismi oldu.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Madrid'in gönlü Kane'den yana! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN