Madrid'in gönlü Kane'den yana!
Marca Gazetesi transfer anketi düzenledi. Ankette Real Madrid'in Harry Kane'i kadrosuna katması yönündeki şıkka yoğun katılım gösterildi.
Marca Gazetesi, La Liga'da ligin ilk yarısını maç eksiğiyle lider Barcelona'nın 14 puan gerisinde kapatan Real Madrid'in transfer politikasıyla ilgili bir anket düzenledi.
Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen gazetenin anketine katılan eflatun-beyazlı taraftarlar, Harry Kane'i takımlarında görmek istediklerine dair şıkka yoğun katılım gösterdi.
Marca'nın anketine katılan okuyucuların %34'ü Real Madrid'in Kane'i kadrosuna katmasını istedi.
Anket katılımcısı İspanyol futbolseverlerin %23'ü Real Madrid'in Neymar'ı alması, %14'ü ise Mbappe'yi transfer etmesi gerektiğine dikkat çekti. Ankette Lewandowski, Hazard,Icardi ve Dybala da oy çıktı.
2017'yi olağanüstü bir performansla tamamlayan Harry Kane, 39 golle Premier League'de bir takvim yılı içinde en çok gol atan futbolcu oldu.
Tottenham ve İngiltere Milli Takımı formalarıyla 56 gol kaydeden 24 yaşındaki santrfor; Messi, Cristiano Ronaldo ve Lewandowski'yi geçerek yılın en skorer ismi oldu.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:03
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Terim'den Sidcley'e mesajı
Toplam 6
Yorum
hoty adam 87 kilo 176 boyu .. hantal ama lig,de 6 gol 5 asist yapmısş
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Bir veda havası
Toplam 3
Yorum
Q7 VEDA BAKIŞI DEĞİL. HİÇ Mİ DUYGUDAN ANLAMIYORSUNUZ. BİR İNSAN EVLADIYLA NASIL GURUR DUYARAK BAKIYORSA O DA ÖYLE BAKIYOR.
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Mitrovic yolcu!
Toplam 5
Yorum
Kemal Mitroviç kesinlikle iyi bir oyuncudur. Bir de daha çok gençtir. Bence satılmamalı.
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