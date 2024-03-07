İbrahim Üzülmez'den Fenerbahçe maçı sözleri: Bu maçla çıkışa geçmek istiyoruz

Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez TRT SPOR'a konuştu.

İŞTE ÜZÜLMEZ'İN SÖZLERİ:

Konyaspor karşılaşmasında istediğimiz başlangıcı yapamadık. Kötü oynadık. 3 gün oyuncularımızla beraberdik. Onları mental anlamda yukarı taşımaya çalıştık. Ben daha fazla bir reaksiyon göstereceklerini düşünüyordum. Çok iyi oynamamamıza rağmen 4 pozisyonumuz var. Bunları değerlendirebilseydik kötü oynadığımız maçta belki de puan ya da puanlar alabilirdik. Oyuncularımıza inanıyoruz. Oyuncuların o özgüveni için bir kıvılcıma ihtiyaç var. İnşallah Fenerbahçe maçıyla beraber çıkışa geçeceğimize inanıyoruz."

Haftasonu oynayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren Üzülmez "Fenerbahçe maçı zor bir maç. Maçın favorisidir. Dünden beri Fenerbahçe'nin analizlerini yapmaya çalışıyoruz. Pazar günkü maçı bizim için çıkış maçı olarak görüyoruz. Oyuncularım da o reaksiyonu gösterecektir." dedi.