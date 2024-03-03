Pendikspor - Konyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 28. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Siltaş Yapı Pendikspor evinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

PENDİKSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Lusamba, Ndiaye, Fredrik Midtsjo, Halil, Thiam, Umut Nayir.

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Nzonzi, Soner, Prip, Oğulcan, Ndao, Cikalleshi.

PENDİKSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Siltaş Yapı Pendikspor'un sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ettiği mücadele saat 13.30 itibarıyla başladı. Karşılaşma, beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.