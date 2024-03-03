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Pendikspor - Konyaspor maçı canlı anlatım

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında heyecan sürüyor. Siltaş Yapı Pendikspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 13:35
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Pendikspor - Konyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 28. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Siltaş Yapı Pendikspor evinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

PENDİKSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Lusamba, Ndiaye, Fredrik Midtsjo, Halil, Thiam, Umut Nayir.

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Nzonzi, Soner, Prip, Oğulcan, Ndao, Cikalleshi.

PENDİKSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Siltaş Yapı Pendikspor'un sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ettiği mücadele saat 13.30 itibarıyla başladı. Karşılaşma, beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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