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ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 Paris 2024 çeyrek final

Paris 2024’te Kadın Voleybol Milli Takımı'mız çeyrek final maçında Çin ile karşı karşıya geliyor... Maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 09:57
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ÇİN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 Paris 2024 çeyrek final

Filenin Sultanları zafer aşkına... Grupta liderliği İtalya'ya kaptıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, çeyrek finalde Çin ile eşleşmişti. Son iki karşılaşmada bir galibiyet bir yenilgi aldığımız Çin karşısında galibiyeti alırsak, İtalya-Sırbistan galibiyle yarı final oynayacağız...

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

ÇİN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çin - Türkiye maçı 6 Ağustos Salı günü saat 10.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

YARI FİNAL İTALYA - SIRBİSTAN GALİBİYLE

Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti.

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