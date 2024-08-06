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Buse Naz Çakıroğlu Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale yükseldi

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas'ı mağlup ederek Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale yükseldi.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 23:40 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 23:47
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Buse Naz Çakıroğlu Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi.

İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti.

Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi.

Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.

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