Haberler Paris 2024 İspanya 84-77 Yunanistan | MAÇ SONUCU - ÖZET

İspanya 84-77 Yunanistan | MAÇ SONUCU - ÖZET

2024 Paris Olimpiyatları’nda Yunanistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadelede kazanan 84-77'lik sonuçla İspanya oldu.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 15:14 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 15:15
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İspanya 84-77 Yunanistan | MAÇ SONUCU - ÖZET

2024 Paris Olimpiyatları'nda grup aşamasının ikinci maçları İspanya-Yunanistan mücadelesiyle başladı.

İkinci çeyreğin başıyla birlikte mücadeledeki skor üstünlüğünü eline alan İspanya karşılaşmadan 84-77'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

İspanya bu skorla ikinci maçında ilk galibiyetini alırken, Yunanistan ikinci maçından da eli boş dönmüş oldu.

İspanya grup aşamasının üçüncü maçında 2 Ağustos günü Kanada ile karşılaşırken Yunanistan ilk maçta İspanya'yı mağlup eden Avustrayla ile karşılaşacak.

İspanya'da Santi Aldama 19 sayı, 10 ribaund; Sergio Llull 13 sayı, 6 asist; Willy Hernangomez 11 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.

Yunanistan'da ise Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı, 11 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

A Grubu'nun diğer mücadelesinde Kanada ile Avustralya bugün 14:30'da karşı karşıya gelecek.

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