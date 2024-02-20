Elektrikli araç pazarına yeni oyuncular giriyor

Türkiye dikkat çeken ülke

Türkiye'nin genç nüfusunu, araç kullanım oranını ve tüketici beklentilerini arz-talep dengesinde analiz eden yabancı markalar özellikle elektrikli araç sektörüne yönelik Türkiye yatırımlarına hız vermiş durumda. Başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere çok sayıda marka Türkiye'yi yatırım radarına almış vaziyette. Bu alanda son olarak yatırım yapmaya karar veren markalardan birisi de akıllı telefonlarıyla tanınan yerli teknoloji markası Reeder oldu.

Yeni oyuncu devreye girecek

Geçtiğimiz hafta yepyeni bir ürünle piyasaya çıkacağını duyuran şirket yakında Reeder markalı bir otomobil üretileceğini kamuoyuyla paylaştı. Ar-Ge departmanındaki çalışmalara hız verildiğini açıklayan Reeder, bu çalışmalar dahilinde elektrikli otomobil geliştirdiğini duyurdu.

Yüzde 80 yerlilik

Şirket, aracın yüzde 80 yerliliğe sahip olacağının altını çizerken üretim planlamalarını Samsun'daki tesisinde yaptıklarına vurgu yaptı. İlk test aracının ise 30 Ağustos 2024 tarihinde üretim bandından çıkacağı hatırlatıldı. Reeder, elektrikli otomobil projesiyle, bir otomobil üreticisi olmanın yanı sıra bu projeyle teknoloji ve inovasyon alanındaki derin bilgi birikimini otomotiv sektörüne taşımayı hedefliyor. Reeder'in bu hamlesi ile birlikte elektrikli araç piyasasında dengeler de değişecek.

Vatandaşa pozitif yansıyacak

Otorapor Oto Ekspertiz yetkileri ise yaptıkları değerlendirmede şunlara dikkati çektiler:

"Temeli Togg ile atılan elektrikli araç çalışmalarının genele yayılması Türk tüketicisi açısından önemli bir tablo. Sektöre giren oyuncuların artması rekabeti de beraberinde getirecek ve yatırımların daha da artmasıyla hem istihdama katkı sağlanacak hem de araç piyasasında fiyatlandırmanın rasyonel seviyelere gelmesini kapı aralanacak. Bundan da en çok araç almayı planlayan vatandaşlar istifade edecek. Yeni oyuncuların elektrikli pazara yönelmesiyle yeniliklere de kapı aralanmış olacak"

Türkiye genelinde 300'den fazla bayisi bulunan Otorapor Oto Ekspertiz tarafından hazırlanmıştır.

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