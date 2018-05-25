Serdar Gürler: "Kulübe gelen bir transfer teklifi yok"
Osmanlıspor’un başarılı futbolcusu Serdar Gürler, menajerlerinin kulübü ile görüştüğünü ifade ederek, “Kulübe şu an gelen bir teklif yok” dedi.
"KULÜBE GELEN BİR TEKLİF YOK"
Gürler, kulübe gelen bir transfer teklifi olmadığını söyleyerek, "Ben son maç oynayamadım. Üzgündüm ve tatile gidip kafamı dinledim. Menajerlerim kulüple görüşüyor. Kulübe gelen resmi bir teklif yok. Şu an Osmanlıspor'un oyuncusuyum öyle de kalmaya devam ediyorum. Herkesin hedefleri vardır. Benim hedeflerim de büyük. Allah'ın izniyle onlar nasıl görüyorsa öyle olacak. Bu ligde devam etmeyi arzu ediyorum. Hedeflerime ulaşmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
"BU TAKIM AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA DAMGA VURACAK"
Serdar, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans sergileyerek, adından sıkça söz ettireceğini ifade ederek, "Milli takımın geleceğini çok açık görüyorum. Gençlerimiz, benden daha küçük kardeşlerim İngiltere'de oynuyor. Cengiz İtalya'da, Hakan Milan'da. İnanılmaz bir jenerasyon geliyor. 2 sene sonra Avrupa Şampiyonası'na Türkiye damga vuracak gibi duruyor. Kim olursa olsun hocam bu takımı koruyacaktır. 5 kişi gider 5 kişi kalır biz gideriz kalırız orası ayrı ama çok güzel bir sinerji var. Çok güzel bir arkadaşlık var. Yaş gruplarımız da var, hemen hemen milli takımın 2 sene sonra tam olarak oturmuş olup Avrupa Şampiyonası'na damga vuracağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
- 25.5.2018 11:51
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Serdar Gürler: "Kulübe gelen bir transfer teklifi yok" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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