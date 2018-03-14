Osmanlı’da 2 maçlık alarm – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    ’da 2 maçlık alarm

    Osmanlı’da 2 maçlık alarm
    galibiyetiyle nefes alan, ateş hattındaki 'da takımın önemli isimlerinden Serdar Gürler, her maçın final olduğunu söyledi. Bu sezon ilk deplasman galibiyetlerini 'te almayı hedeflediklerini vurgulayan Gürler, "Yenersek puanımızı 27 yapıyoruz, sonra geliyor. Üç maç çok önemliydi. İlkini geçtik. Maç maç gidiyoruz. Onu aldıktan sonra Konya'ya bileneceğiz" diye iddialı konuştu.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:04
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