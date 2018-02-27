Osmanlıspor’da sakatlardan iyi haber – Fotomaç – 27 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Osmanlıspor’da sakatlardan iyi haber

    Osmanlıspor’da sakatlardan iyi haber

    maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettiren Osmanlıspor'da tedavilerinin ardından iyileşme sürecine giren ve çalışmalara başladı.

    Osmanlıspor, cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. 1 saat 15 dakika süren antrenmana ve Mehmet Güven tedbir amaçlı katılmadı. Tedavilerinin ardından iyileşme sürecine giren takım kaptanı takımdan ayrı koşu yaparken; ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Serdar daha sonra ise çalışmasını salonda devam ettirdi.

    Mor-sarılı ekip ısınma koşusuyla başladıkları antrenmanı koordinasyon çalışmasıyla devam ettirdi. Daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda kuvvet çalışması yapan oyuncular, dar alanda iki takım halinde oynanan çift kale maç ve ardından yapılan stretching ile antrenmanı sonlandırdı.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlıspor’da sakatlardan iyi haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN