Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    , maçının hazırlıklarına başladı

    Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

    Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Kasımşapa'ya konuk olacak , çalışmalara ara vermeden başladı.

    Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak olan mor-sarılılar, teknik direktör İrfan Buz nezaretinde 1 saat 15 dakika çalıştı. Isınma koşusuyla haftanın ilk antrenmanına başlayan Başkent ekibi daha sonra koordinasyon çalışmasına geçti. 5'e 2 top kapma oyunu oynayan oyuncular antrenmanın ikinci bölümünde dayanıklılık, şut, orta ve gol organizasyonlarında bulundu.

    Antrenmana tedavileri devam eden Serdar Gürler ve Avdija katılmazken; maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra salonda yenileme antrenmanı yaptı.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:45
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