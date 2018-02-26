Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Kasımşapa'ya konuk olacak Osmanlıspor, çalışmalara ara vermeden başladı.
Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan mor-sarılılar, teknik direktör İrfan Buz nezaretinde 1 saat 15 dakika çalıştı. Isınma koşusuyla haftanın ilk antrenmanına başlayan Başkent ekibi daha sonra koordinasyon çalışmasına geçti. 5'e 2 top kapma oyunu oynayan oyuncular antrenmanın ikinci bölümünde dayanıklılık, şut, orta ve gol organizasyonlarında bulundu.
Antrenmana tedavileri devam eden Serdar Gürler ve Avdija katılmazken; Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra salonda yenileme antrenmanı yaptı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:45
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bjk Aynen Negredo Talisca yokken 10 numara pozisyonunda oynamalı.
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1907 Oooooo hayırlı isler!!! TEK BASKAN AZIZ BASKAN.
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7 maç canere verilen 7 maçlık ceza verenler buna da en az 7 maç ceza vermesi gerekiyor. herkesin görevini yapmasını bekliyoruz
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