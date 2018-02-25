Bu sonuçla Osmanlıspor 20 puanla 17. sırada kaldı. Antalyaspor ise 25 puanla 17. sırada yer aldı.



Ankara temsilcisi gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Antalyaspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.



OSMANLISPOR, GALİBİYETE HASRET KALDI

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine kötü bir başlangıç yapan Osmanlıspor, Antalyaspor önünde de şanssızlığını yenemedi. Başkent temsilcisi sahasında kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Akdeniz ekibiyle golsüz berabere kaldı. Antalyaspor karşısında da gol atamayan mor-sarılı ekip, sezonun ikinci yarısında sahasındaki üçüncü karşılaşmada da rakip ağları havalandıramadı.



İkinci yarıda galibiyete hasret

Osmanlıspor, ligin ikinci yarısında sahasında yine galip gelemedi. Başkent temsilcisi bu sezonki en son galibiyetini ilk devrenin son maçında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-2 yenerek almıştı. 25 Aralık 2017 tarihindeki bu galibiyet sonrasında başkent ekibi bir daha 3 puanı bir arada bulamadı. Mor-sarılılar, 18. haftada evinde Evkur Yeni Malatyaspor 0-0, 21. haftada da deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kalmıştı.



Başkent ekibi 19. haftada deplasmanda Galatasaray'a 2-0, 20. haftada sahasında Kayserispor'a 1-0 ve 22. haftada da yine deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olmuştu.



Bu sonuçların ardından 20 puana ulaşan Osmanlıspor, 17. sırada kaldı. Mor-sarılılar, aldığı bu sonuçların ardından küme düşme endişesini büyük ölçüde yaşamaya başladı.



MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Yekta Kurtuluş'un müsait pozisyonda penaltı noktası civarında yaptığı vuruşta Karcemarskas, topu kornere çeldi.

12. dakikada Maicon'un pasında soldan ceza sahasına giren Sakıb Aytaç'ın çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti.

14. dakikada Osmanlıspor, Umar ile gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Nijeryalı futbolcu, Nazım Sangare'den sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ancak top yandan dışarı çıktı.

17. dakikada Antalyasporlu Charles ve Celustka'yı geçerek ceza sahasına giren Osmanlıspor'un İranlı futbolcusu Sadeghian'ın şutunda top kaleci Ferhat Kaplan'dan döndü. Pozisyonun devamında Cikalleshi'nin ağlara gönderdiği top Arnavut futbolcunun meşin yuvarlağı elle kontrol ettiği gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

27. dakikada Sadeghian'ın sağdan ortasında Ferhat Kaplan'ın sektirdiği top kaleye yöneldi. Antalyaspor'un kalecisi Ferhat, meşin yuvarlağı kale çizgisini geçmeden kontrol ederek hatasını telafi etti.

32. dakikada Nazım Sangare sağdan son çizgiye indikten sonra topu ceza sahasına gönderdi. Doukara'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

40. dakikada Osmanlıspor savunmasında Lumanza'nın uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düşerek Charles'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



53. dakikada Sadeghian'ın, Antalyasporlu Charles'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi.

54. dakikada Osmanlıspor, Cikalleshi ile penaltı atışından faydalanamadı. Arnavut futbolcunun penaltı vuruşunda top üstten auta gitti.

66. dakikada Luiz Carlos'un hatasında gelişen Antalyaspor atağında Doukara, pasını Emre Güral'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahasının hemen dışından yaptığı etkili vuruşta Karcemarskas, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

70. dakikada Hakan Özmert'in sağdan ortasında, Emre Güral'ın arka direkte bekletmeden yaptığı vuruşta kale önünde Luiz Carlos'a çarpan top kornere çıktı.

Kalan sürede sonuç değişmedi ve alt sıraları yakından ilgilendiren maç 0-0 sona erdi.