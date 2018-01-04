 Yalçın Ayhan'ın yeni takımı belli oldu – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'ın yeni takımı belli oldu

    <a href="/index/yalcin-ayhan?id=39d638e7-4fe2-437d-b798-9ebc0f50c3a7" class="" rel="tag">Yalçın Ayhan</a>'ın yeni takımı belli oldu

    , sezon sonuna kadar ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu ile yollarını ayırmıştı.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:14
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