1000 dakikanın üzerinde 44 yerli!
Süper Lig'de 2017-18 İlhan Cavcav Sezonu'nun ilk yarısında 412 oyuncu forma şansı bulurken, bu oyuncuların 141'i 1000 dakikanın üzerinde süre aldı. Bir oyuncunun toplam sahada kalma süresinin 1530 dakika olduğu ilk yarıda 1000 dakikanın üzerine çıkabilen 141 oyuncudan 97'si yabancı, 44'ü ise Millî Takımımızda oynama yeterliliğine sahip yerli isimlerdi.
Yerli oyunculara 1000 dakikanın üzerinde forma şansı tanıyan kulüpler arasında Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor 4'er oyuncuyla ilk sırayı aldı. Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor 3'er, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Göztepe ve Bursaspor 2'şer, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Antalyaspor da 1'er oyuncuyla sıralandı.
İşte Süper Lig'de 1000 dakikanın üzerinde forma şansı bulmuş yerli isimler...
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