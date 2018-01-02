1000 dakikanın üzerinde 44 yerli!

Süper Lig'de 2017-18 İlhan Cavcav Sezonu'nun ilk yarısında 412 oyuncu forma şansı bulurken, bu oyuncuların 141'i 1000 dakikanın üzerinde süre aldı. Bir oyuncunun toplam sahada kalma süresinin 1530 dakika olduğu ilk yarıda 1000 dakikanın üzerine çıkabilen 141 oyuncudan 97'si yabancı, 44'ü ise Millî Takımımızda oynama yeterliliğine sahip yerli isimlerdi.