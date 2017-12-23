Osmanlıspor şut çalıştı
Süper Lig’in 17. haftasında Pazartesi günü sahasında TM Akhisarspor’u ağırlayacak olan Osmanlıspor, bugünkü antrenmanda şut çalıştı.
Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında 25 Aralık Pazartesi günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaşacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.
1 saat 10 dakika süren antrenmana tedavileri devam eden Hakan Arıkan, Payam ve soğuk algınlığı bulunan Vaclav katılmadı. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda daha sonra isabetli pas organizasyonuna geçildi. Antrenmanın sonraki bölümünde kanatlardan orta, gol ve şut organizasyonlarında bulunan Mor-Sarılı ekip, açma germe egzersizleriyle antrenmanı sonlandırdı.
1 saat 10 dakika süren antrenmana tedavileri devam eden Hakan Arıkan, Payam ve soğuk algınlığı bulunan Vaclav katılmadı. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda daha sonra isabetli pas organizasyonuna geçildi. Antrenmanın sonraki bölümünde kanatlardan orta, gol ve şut organizasyonlarında bulunan Mor-Sarılı ekip, açma germe egzersizleriyle antrenmanı sonlandırdı.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
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